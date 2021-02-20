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وزير السياحة والآثار: 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر

السبت، 20 فبراير 2021 10:08 م
وزير السياحة والآثار: 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
ماجد تمراز

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن وزارة الصحة وفرت أطقم طبية بالمطارات، موضحا أن المكان الذى كانت تجرى فيه الفحوصات كان غير لائقا لاستقبال السائحين وإجراء فحوصات لهم، فتم تخصيص مكان مناسب وحتى تعمل الأطقم الطبية في أماكن مناسبة، موضحا أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on: "القادم لمصر يتم عمل pcr له، والمغادر لمصر تتولى دولته ذلك، إلا أن وزارة الصحة مشكورة وفرت الاثنين تشجيعا للسياحة، وفى مرسى علم تفقدت الوضع أكدوا أن أخر وزير سياحة تفقد المكان كان عام 2007".

 

وقال: "الكرف تصاعدى فى أعداد السائحين، وده أهم شئ، وهذا يعنى أن إجراءاتنا الاحترازية مضبوطة، والسائح فى أى دولة فى العالم خارج من أزمة اقتصادية، والعالم كله يواجه انخفاض في السياحة، ومصر من ضمن الواجهات السياحية الإقليمية التي لم تغلق السياحة بعد فتحها حتى الآن، وتم تشديد الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة".

 

وتابع: "العالم الآن يرغب في سوق سياحى لا ينتشر فيه الوباء، وفى شرم الشيخ والغردقة نسب الإصابات تكاد تكون منعدمة، بينما الأقصر وأسوان تعانى بشدة من قلة أعداد السائحين، ونحاول تخفيض الأسعار لزيارة المدينتين، والمبادرة حركت المياه الراكدة نوعا ما".


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