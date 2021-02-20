وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثى تتاجر بأعراض اليمنيين

عدن /أ ش أ/

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، أن مليشيا الحوثى تتاجر بأعراض اليمنيين، كما أن فيها 5 من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسى والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات فى سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية.

وحذر الإريانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم /السبت/ - من لجوء مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من ايران ـ بعد سقوط كل شعاراتها ـ لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء.

وأوضح أن مليشيا الحوثى تتناسى آلاف الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل‏ فى تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية.

وأشار الإريانى إلى أن مليشيا الحوثى انتهكت حرمات المنازل ومارست بحق المرأة ابشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسى والجسدى والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا‏.