وزيرة الصحة تطلق اسم الدكتور محمد إسماعيل على مركز طب أسرة المحكمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اطلاق اسم الراحل الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائى بإدارة القصاصين الصحية فى محافظة الإسماعيلية، والشهير بطبيب الغلابة، على مركز طب أسرة المحكمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعلية.

وكانت وصلت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى الإسماعيلية لإجراء جولة تفقدية بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى .

ومن المقرر أن تتفقد مركز طب الشهداء بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بالكيلو 2، فى حى ثانٍ، ومركز طب المحسمة القديمة فى القصاصين، ومستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى، ووحدة طب الأسرة السلام بمنطقة المحطة بالتل الكبير.

ويتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية ، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية "، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.