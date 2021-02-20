وزيرة الصحة تطلق اسم الدكتور محمد إسماعيل على مركز طب أسرة المحكمة بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اطلاق اسم الراحل الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائى بإدارة القصاصين الصحية فى محافظة الإسماعيلية، والشهير بطبيب الغلابة، على مركز طب أسرة المحكمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعلية.
وكانت وصلت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى الإسماعيلية لإجراء جولة تفقدية بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى .
ومن المقرر أن تتفقد مركز طب الشهداء بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بالكيلو 2، فى حى ثانٍ، ومركز طب المحسمة القديمة فى القصاصين، ومستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى، ووحدة طب الأسرة السلام بمنطقة المحطة بالتل الكبير.
وتشمل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
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