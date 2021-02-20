اليوم السابع
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وزيرة البيئة تؤكد على مضاعفة الجهود لرفع الوعى للحفاظ على الحياة بالأرض

السبت، 20 فبراير 2021 10:42 ص
وزيرة البيئة تؤكد على مضاعفة الجهود لرفع الوعى للحفاظ على الحياة بالأرض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل من أجل رفع الوعى العام بالمخاطر التى تواجه الطبيعة لمواجهة تأثيراتها السلبية على الكوكب والاقتصاد وحياة الكائنات الحية على سطح الأرض.
 
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى رسالتها الافتتاحية التى شاركت بها فى الحدث الجانبى المقام على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث دعت وزيرة البيئة خلال كلمتها كافة الأفراد والجهات من الشباب ،المرأة ، رجال الأعمال،  منظمات المجتمع المدنى ، الأكاديمين، والقطاعات المالية والمجتمعات المحلية للمشاركة فى الحفاظ علي الطبيعة ونوعها البيولوجي وتسجيل التزامتهم وانشطتهم الداعمة للطبيعة علي المنصة الإلكترونية التى أطلقتها مصر والصين بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجى عام 2018  تحت عنوان "من شرم الشيخ إلى كون مينج من أجل الطبيعة والناس"، والتى بلغ عدد المشاركين بها إلى أكثر من 171مشاركا.
 
وأكدت فؤاد خلال رسالتها على أهمية تلك المنصة الإلكترونية كمبادرة هامة لتحفيز الإجراءات وعرض الالتزامات والمساهمات الملموسة لصون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام من أصحاب المصلحة فى جميع القطاعات التنموية، بهدف دعم البلدان لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وإطار عمل ما بعد 2020 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أننا لايمكن العمل والتوافق لحماية التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية بمعزل عن مجابهة تغير المناخ والتصحر فهناك إرتباط وثيق بينهم ، مُشيدةً بالمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 للربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، تغير المناخ، التصحر) وتحقيق التكامل بينهم.
 
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة العمل على إيجاد نماذج ومداخل تدعم توجهاتنا نحو الحفاظ على الطبيعة وتغير أنظمتنا الاقتصادية والمالية والغذائية وإعادة النظر حول علاقتنا مع الطبيعة لخلق تناغم معها من أجل استدامة الموارد الطبيعية على الكوكب، حيث أصبحت الحاجة ملحةً لذلك ، نظراً للتحديات الإقتصادية التى يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وارتباط تفشي هذه الاوبئة بتدهور الانظمة الطبيعية.

وزيرة البيئة

التنوع البيولوجى

الامم المتحدة للبيئة

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