ورشة عمل حول "نصائح للباحثين بالنشر الدولى" اليوم بجامعة القناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل السابعة عشر التي ستقام الكترونيا على برنامج ميكروسوفت تيمز اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين، "الثامن رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيًا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 إبريل المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن، ويحاضر بها الدكتور مصطفى أبو السعود أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

ويمكن حضور التدريب مباشرة عن طريق استخدام متصفح ميكروسوفت أيدج أو جوجل كروم بدون الحاجة إلى تنزيل البرنامج على جهاز الحاسب، ويمنح الحاضرين شهادة إلكترونية مجانية بالمشاركة يتم إرسالها في خلال ثلاث أيام على الإيميل الذي يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة.

ويتم تسجيل الحضور داخل ورشة العمل عن طريق عمل سكان لكيو أر كود (QR Code)، عن طريق الهاتف المحمول بواسطة أي برنامج مخصص لذلك، كما سيتم تسجيل ورش العمل ورفعها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعظيم الاستفادة منها لجموع شباب الباحثين في كل الجامعات المصرية والعربية.