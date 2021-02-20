هولندا ترصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

أمستردام /أ ش أ/

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، رصد بؤرة لتفشى إنفلونزا الطيور فى مدينة "سينت-أودينرود" بمحافظة برابانت الشمالية.

وذكرت وزارة الزراعة - فى بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن التفشى تم تسجيله فى مزرعة للدواجن، مرجحة أن تكون سلالة إنفلونزا الطيور المكتشفة من النوع شديد العدوى.

وأوضحت الوزارة أن المزرعة التى تفشى فيها الفيروس تحتضن 35 ألف دجاجة، مشيرا إلى أن هناك مزرعتى دواجن على بعد كيلومتر واحد، ويبلغ عدد الدجاج فى الأولى حوالى 50 ألفا، وفى الثانية 47 ألفا.

وأفادت بأنه سيتم إتلاف كل الدجاج فى هذه المنشآت الثلاثة بهدف منع انتشار الفيروس، علاوة على حظر نقل الدجاج والبيض فى دائرة قطرها 10 كيلومترات حول مصنع الطيور فى سينت-أودينرود.