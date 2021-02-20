هل يمكن استخدام ناقلات فيروس الحصبة في لقاح جديد لـ كورونا؟

كتبت إيناس البنا

قد تأتي اللقاحات بعدة أشكال، وأكثرها شيوعًا اللقاحات الحية المضعفة والتي تعتمد على شكل ضعيف من الفيروس، يتم إنشاؤه عن طريق التعديل الجيني، وعادة ما توفر مناعة طويلة الأمد.

تعمل العديد من المجموعات والشركات البحثية بلا كلل منذ اندلاع فيروس كورونا لتطوير لقاحات من خلال عدد من الطرق، على الرغم من عدم الموافقة على لقاح حي موهن حتى الآن.



فيروس الحصبة

تصف ورقة بحثية صدرت مؤخرًا على موقع bioRxiv * من قبل فريق بحث في معهد باستير في فرنسا التطوير الناجح لمثل هذا اللقاح باستخدام ناقل فيروس الحصبة.

تعتبر منصة لقاح نواقل الحصبة المضعفة الحية واحدة من أكثر الوسائل المتاحة أمانًا وفعالية، حيث كانت الأساس لعدد من اللقاحات الشائعة على مدى العقود العديدة الماضية، نظرًا لأنه يتكاثر ذاتيًا ، فإن المناعة الممنوحة طويلة الأمد ، والبنية التحتية للإنتاج والتخزين والنقل اللازمة للتوزيع على نطاق واسع موجودة بالفعل.

كيف تم تصميم اللقاح؟



اختارت المجموعة بروتين السنبلة كامل الطول الخاص بـ فيروس كورونا، وعدّلته ليتم نسخه بشكل أفضل بواسطة آلية الخلايا البشرية ويكون أكثر استقرارًا في شكل ما قبل الاندماج، على غرار لقاح مودرنا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل ذيل بروتين السنبلة لمنع إعادة تدويره بعيدًا عن غشاء البلازما، وإبقائه على سطح الخلايا المضيفة لفترات أطول ، حيث يمكن اكتشافه بواسطة الخلايا المناعية.

في إطار السعي لتطوير لقاح واسع الطيف لفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس (CoVs)، تم أيضًا تصميم نسخة من اللقاح، حيث تعرضت الفئران التي أُعطيت جرعتين من اللقاح مع الفئران المصابة بفيروس كورونا بعد 80 يومًا من الإعطاء وتم فحص رئتيها بحثًا عن أي آثار للفيروس بعد ثلاثة أيام.

لم يتم الكشف عن أي فيروس، على الرغم من استمرار وجود دليل على وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي، مما يشير إلى أنه على الرغم من حدوث بعض التكاثر، فقد تم تقيد ذرية الفيروس بشكل فعال، ثم أعيدت التجربة ، وهذه المرة أعطيت جرعة واحدة فقط من اللقاح، وفي هذه الحالة ، تم اكتشاف جزيئات فيروسية في الرئتين، وإن كانت بمستويات أقل.

بشكل عام ، قدر المؤلفون نسبة فعالية تبلغ 90٪ من الجرعة الأولى من اللقاح ، و 100٪ بعد الثانية، حيث يتم تحفيز الخلايا B و T- الذاكرة طويلة الأمد بواسطة اللقاح ، واستمر الجلوبولين النوعي في الفئران لمدة تصل إلى 3 أشهر ، مما يشير إلى أنه يمكن أن يمنح مناعة طويلة الأمد.