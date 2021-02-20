نائب محافظ البحر الأحمر تلتقى بأهالى قرية الشيخ الشاذلى لبحث مشكلاتهم.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قامت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، بزيارة لقرية الشيخ الشاذلى، واستقبلها رئيس قرية الشيخ الشاذلى وعربان وشيوخ القرية ، والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ القرية، وناقشت أهم المقترحات التى تتضمن رفع المعاناه عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تنمية المناطق النائية .

وتفقدت نائب محافظ البحر الأحمر الوحدة الصحية لقرية الشيخ الشاذلى، حيث استمعت إلى طبيب الوحدة، وتفقدت الصيدلية والتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية ومخازن الأدوية وعيادة الأسنان ومعمل التحليل وقسم الأشعة

كما تفقدت نائب المحافظ برفقة اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، وعربان وشيوخ القرية، الوحدات السكنية البدوية بقرية الشيخ الشاذلى .

وتفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، تجمع الشيخ سالم بالكيلو 40 غرب المدينة، وتجمع حفافيت بالكيلو 110 جنوب المدينة واستمعت إلى مطالب الأهالى من البدو والعربان.

وفى نهاية الزيارة أشادت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بالمجهودات المبذولة من قبل رئيس مدينة مرسى علم لمتابعة المستمرة للمدينة وقرها والتجمعات البدوية .



نائب محافظ البحر الاحمر تتحدث مع الاهالى



نائب محافظ البحر الاحمر تناقش المقترحات مع الاهالى