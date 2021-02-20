اليوم السابع
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"مياه سوهاج": إجراء اختبارات التوظيف للمتقدمين لوظائف فنيين تشغيل ومعامل وأمين مخزن

السبت، 20 فبراير 2021 01:43 م
"مياه سوهاج": إجراء اختبارات التوظيف للمتقدمين لوظائف فنيين تشغيل ومعامل وأمين مخزن اختبارات توظيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج
كتب أحمد حسن

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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إجراءات اختبارات توظيف لعدد 4183 من المتقدمين لوظائف (فنى تشغيل، أمين مخزن،  فنى معمل)، وذلك يومى 15.16 فبراير2021 عبر المنصة الالكترونية للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
وأكد اللواء محمد البدرى محمد دين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاختبارات تتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدا عن التميز والمحاباة.
 
وذكر أن عقد الاختبارات عبر المنصة الالكترونية أون لاين، يأتى لمراعاة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
ووجه رئيس شركة مياه سوهاج، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة وشركة سوهاج لدورهم فى الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها، وكذلك مسئولى المنصة الالكترونية بالشركة القابضة لتقديمهم الدعم الفنى.
 
 

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