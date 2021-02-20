مطار القاهرة يستقبل أول فوج سياحى روسى يضم 82 شخصا لقضاء إجازتهم بشرم الشيخ

استقبل مطار القاهرة فجر اليوم السبت، أولى الطائرات القادمة من مدينة روستوف الروسية، على متنها 82 سائحا، للتوجه لمدينة شرم الشيخ لقضاء عطلاتهم بفنادق والمنتجعات السياحية.

وكشف عمار السيد، صاحب الشركة المنظمة للرحلة بالتعاون مع إحدى شركات الطيران الروسى الخاص، عن وصول أول فوج سياحى من روستوف الروسية، عبر مطار القاهرة وفقا للبروتوكول الموقع بين البلدين مصر وروسيا الخاص باستئناف الرحلات للقاهرة فقط فى الوقت الحالى.

وقال "عمار السيد" لـ"اليوم السابع"، إن عقب وصول الفوج تم التوجه لمدينة شرم الشيخ لتسكين السياح بفنادقهم، موضحا أن تكلفة برنامج الرحلة تتراوح من 1200 إلى 1500 دولار للسائح شاملة الطيران والإقامة لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن السياح أعربوا عن سعادتهم لزيارة المقصد السياحى المصرى والذى يعد قبلة للسائح الروسى.

وأضاف، أن الشركة قررت زيادة رحلاتها إلى 6 رحلات أسبوعية خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة الحجوزات السياحية من قبل الروس، مشيرا إلى أن الشركة تجلب ما يزيد عن 3 آلاف سائحا من جنسيات مختلفة أسبوعيا لقضاء عطلاتهم بالمدن المصرية، مشيرا إلى أن كازاخستان وأرمينيا وأوكرانيا من الأسواق الواعدة فى النمو خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد شرم الشيخ طفرة سياحية خلال موسم صيف 2021.