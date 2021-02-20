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مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق غاز بعد ليلة فقط من زواجهما فى بنى سويف

السبت، 20 فبراير 2021 08:06 م
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق غاز بعد ليلة فقط من زواجهما فى بنى سويف جثة - ارشيفية
بنى سويف هانى فتح

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لقيت عروس، مصرعها، وأصيب زوجها إثر إصابتهما باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسد الكربون المنبعث من سخان المنزل، عقب يوم فقط من زواجهما أمس في قرية "ابشنا" التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف، يفيد بالعثور على جثة "هناء. م." 35 سنة داخل منزلها في قرية "ابشنا " التابعة لمركز بنى سويف وبجوارها عريسها عبدالله .ا مدرس لغة فرنسية بجوارها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفاة عروس، وكان حفل زفافها أمس، ولقيت مصرعها متأثرةً بحالة اختناق أصابتها حال تشغيل السخان، عندما استنشقت غاز "أول أكسيد الكربون" ما تسبب في وفاتها في الحال فيما اصيب زوجها باختناق وتم نقله إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإيداع جثة المتوفاة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم نقل العريس إلى المستشفى داخل غرفة العناية المركزية.

 

 


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