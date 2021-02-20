مصرع شخصين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم وقع أمام كوبرى التفتيش، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزاومل، وبالعرض على نيابة بلبيس، صرحت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل، طريق "مشتول -الزوامل" أمام كوبرى التفتيش.

وأسفر الحادث عن مصرع" محمد مهدى إمام" 53 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، و" محمود محمد محمد" 18 سنة مقيم ذات العنوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.