المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقرى العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه المصانع والعمل على حلها، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لإنتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة.

جاء ذلك بحضور محمد سيد رئيس مركز سمالوط، وليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس وليد أحمد مدير وحدة مشروعك بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية، تولى اهتماماً كبيراً بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة قطاعات العمل.

وأكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغرى والتى تسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي.

ووجه المحافظ مدير إدارة الاستثمار بإعداد حصر تفصيلى للمصانع المقامة بمركز سمالوط، كما استمع المحافظ إلى مطالب أصحاب المصانع والمعوقات التى تواجههم، ومنها توفير الغاز الطبيعى والمرافق وتقنيين أوضاع عدد من المصانع، حيث وجه المحافظ بضرورة الإسراع فى التقديم على طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة نهاية مارس القادم، ودفع جدية التصالح للبدء فى تقنيين أوضاع تلك المصانع، تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالترخيص، ودخولهم فى الإطار بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .





محافظ-المنيا-يتفقد-عددا-من-المصانع-الصغيرة-بقرى-سمالوط-لدعم-صغار-المستثمرين-(3)



