محافظ الشرقية يكرم مدير إدارة شئون الإنتاج لبلوغه السن القانونى للمعاش

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء مصطفى صبرى مدير عام الإدارة العامة لشؤون التنمية والإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام، بمنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة لبلوغه السن القانونى للمعاش وتقديراً لما قدمه من جهد أداء متميز خلال فترة عمله بالديوان العام، متمنياً له التوفيق فى حياته الجديدة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتى ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

ومن جانبه، قدم اللواء مصطفى صبرى مدير عام الإدارة العامة لشؤون التنمية والإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على استقباله له اليوم بمكتبه وتكريمه بعد سنوات من العمل الجاد للمساهمة فى تحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.