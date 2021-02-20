اليوم السابع
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ما مصير امتحانات طلاب الجامعات المصابين بكورونا؟..متحدث التعليم العالى يرد

السبت، 20 فبراير 2021 07:23 م
ما مصير امتحانات طلاب الجامعات المصابين بكورونا؟..متحدث التعليم العالى يرد جامعة القاهرة
إبراهيم حسان

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مع عودة الفصل الدراسى الثانى واستكمال الامتحانات المؤجلة من "الترم الأول" والمقرر لها يوم السبت الموافق 27 فبراير الحالى.

 

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، على قناة dmc، أن الطلاب المصابين بفيروس كورونا يمكنهم تقديم تقارير طبية لكلياتهم، تفيد بإصابتهم بالفيروس، من أجل تأجيل الامتحانات لهم، حتى لا يواجه الطالب عقوبة الرسوب مع كل المواد المتزامنة مع فترة مرض الطلاب.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الكلية التى يلتحق بها الطالب المصاب بفيروس كورونا، والذى أفاد بتقديم أوراق تخص إصابته بالعدوى، ستؤجل له المواد وفقا للائحة، بعد مراجعة التقرير الطبي من قبل اللجنة المشكلة والمنوطة بمراجعة التقارير الطبية للطلاب المصابين بكورونا.


عادل عبد الغفار

وزارة التعليم العالى

امتحانات الجامعات

اخبار مصر

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