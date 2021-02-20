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لأول مرة تسجيل حالتى وفاة لأطفال بفيروس كورونا فى العراق

السبت، 20 فبراير 2021 01:52 م
لأول مرة تسجيل حالتى وفاة لأطفال بفيروس كورونا فى العراق فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العراق في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أنه تسجيل حالتي وفاة لأطفال بكورونا في العراق لأول مرة. 

وكان الدكتور حسن التميمي، وزير الصحة العراقى، قد أكد إن أكثر من 50% من إصابات فيروس كورونا فى البلاد من "السلالة المتحورة"، كاشفا عن زيادة في حالات كورونا الحرجة مع ارتفاع نسبة دخول المستشفيات.، ما يؤثر سلبا على المؤسسات الصحية نتيجة الضغط الشديد عليها.

وأكد وزير الصحة العراقى، خلال تصريحات له الأسبوع الماضى، بدء إجراءات فرض حظر التجوال بداية من الساعة الثامنة مساءً.

ودعا وزير الصحة العراقى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس فى البلاد، مشيرا إلى أن الالتزام ذلك هو السبيل الوحيد لتقليل انتشار الفيروس وتقليل الأعراض الجانبية.

 

 


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