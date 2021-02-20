اليوم السابع
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كوبا تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا وطوكيو ترصد 327 حالة

السبت، 20 فبراير 2021 07:16 م
كوبا تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا وطوكيو ترصد 327 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
هافانا /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية - فى نسختها الإنجليزية - عن وزارة الصحة القول إن اجمالى الإصابات ارتفع إلى 43 ألفا و484 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 291 حالة، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة.

وبلغت الحالات النشطة 4947 حالة ويوجد 31 حالة خطرة و28 حالة حرجة، بينما ارتفعت حالات التعافى إلى 38 ألفا و190 حالة.

فيما أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية فى نسختها بالإنجليزية على موقعها الإلكترونى أن طوكيو سجلت حتى الآن 109 آلاف و462 حالة، وهى الحصيلة الأكبر على مستوى محافظات اليابان الـ47.

وتكافح العاصمة اليابانية موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا بعد موجتين سابقتين فى أبريل وأغسطس من العام الماضي، وسجلت أكثر من 39 ألف إصابة خلال يناير الجارى وهو أكبر عدد تسجله العاصمة فى شهر واحد منذ بداية الجائحة.

 


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