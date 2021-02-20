فيديو وصور لنش بورسعيد قبل حادث غرقه وعلى متنه 5 أشخاص

بوسعيد - محمد عزام

حصل "اليوم السابع"، على صور وفيديو للنش الغارق بمياه البحر الأبيض المتوسط وعلى متنه 5 أشخاص، وتم العثور على جثمانين منهم وجارى البحث عن الثلاثة المفقودين.

ويوضح الفيديو، تحميل الطرود الخاصة بالسفينة والتى كان جارى توصيلها عن طريق هذا اللنش بغاطس البحر المتوسط، وهى عبارة عن قطع غيار للسفينة وحمولتها 16 طنا، مقسمه على طردين كل منهما 8 أطنان.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحى وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، واثنان من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية .

ونجحت جهود فرق الإنقاذ فى انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام ببورسعيد تحت تصرف النيابة العامة ، قبل أن يعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة ، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ 3 الآخرين.

وكانت وزارة البترول، قد دفعت بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة فى أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.

اللنش قبل غرقه في مياه البحر الأبيض المتوسط

اللنش قبل الغرق