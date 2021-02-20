فرنسا: دوافع طالب لجوء سودانى قتل موظفا بمركز استقبال المهاجرين لم تكن إرهابية

رويترز

قالت ممثلة الادعاء فى مدينة باو بجنوب فرنسا اليوم السبت إن دوافع طالب اللجوء السودانى الذى طعن موظفا في مركز لاستقبال المهاجرين فأرداه قتيلا أمس لم تكن إرهابية.