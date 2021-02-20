طرق منزلية فعالة لعلاج الكدمات.. منها الثلج والبصل والثوم

كتبت مروة هريدى

الكدمات شائعة جدًا ولا داعى للقلق بشأنها لأنها تلتئم مع مرور الوقت، ومع ذلك فى بعض الأحيان يتطلب منك الاهتمام بها وعلاجها وإلا قد تترك ندبة أو علامة دائمة، وهناك بعض الطرق المنزلية البسيطة التى يمكن أن تتخلص بها من الكدمات وتعالجها، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- ما هى أسباب الكدمات

عند التعرض لإصابة مثل الجروح والضربات والحروق يحدث تغير فى لون الجلد نتيجة انفجار الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد ويتسرب الدم إلى الأنسجة، ما يترتب عليه حدوث علامة زرقاء ثم تتغير إلى اللون الأسود وهذه ظاهرة طبيعية، فإذا لم يكن جرحًا فإن الجلد يتعافى من تلقاء نفسه بعد بضعة أسابيع.

- علاج الكدمات

العلاجات المنزلية للكدمات فعالة جدًا، حيث إن هناك نوعان شائعان من الكدمات تحت الجلد هما الالتهاب والورم الدموى.

1- الثلج

إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من كدمة يمكنك إسعافها بوضع قطعة من الثلج سريعًا حيث سيوفر لك الراحة والشفاء سريعًا، لأن الثلج يساعد فى تخفيف الالتهاب والتهيج ويهدئ الأعصاب.

2- علاج الكدمة بالحرارة

يمكن للحرارة أيضًا أن تُعالج الكدمة، فهى طريقة فعالة لتعزيز الدورة الدموية فى المنطقة المصابة وتساعد فى الشفاء، ولكن يجب عليك القيام بذلك بعد يوم أو يومين من الإصابة بالكدمة أو بعد زوال الالتهاب، ولكن القيام بذلك وقت حدوث الكدمة قد يؤدى إلى تفاقمها وقد تحرق الجلد.

3- استخدام الزيوت الأساسية للكدمات

فهى علاج فعال للكدمات وعلاج مشاكل الجلد الشائعة، وأفضل نوعين من تلك الزيوت، هما زيت شجرة الشاى واللافندر، حيث إن زيت شجرة الشاى مضاد فعال للبكتيريا، أما زيت اللافندر يمتلك خصائص علاجية ومهدئة لا تصدق تسرع عملية التئام الكدمات.

4- الزنجبيل

عنصر قوى ومفيد لتخفيف معظم مشاكل البشرة، حيث تمنح عشبة الزنجبيل تأثيرًا دافئًا على الجلد بما يساعد فى تهدئة الالتهاب وفتح الأوردة المسدودة.

5- البصل والثوم

يمتلكان خصائص مضادة للالتهابات وبالتالى يساعدان فى تخفيف الالتهاب وتعزيز نمو الخلايا وتدفق الدم.