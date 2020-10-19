ما هو العلاج بالثلج وكيف يساعد في إنقاص الوزن

كيف يساعد العلاج بالثلج في تقليل الدهون؟
تشير العديد من الأبحاث إلى أن الدهون المترسبة في مناطق مختلفة من جسم الإنسان تتناقص تدريجياً عند فرك الثلج عليها. في الواقع ، يعمل الثلج على تقليص أنسجة الجلد مما يقلل الدهون ببطء ويساعدك على الحصول على مظهر أكثر رشاقة.
لماذا العلاج بالثلج مفيد؟ يعمل العلاج بالثلج بشكل جيد في تلك الأجزاء من الجسم حيث يتدلى الجلد بسبب التراكم الزائد للدهون ، مثل اليدين والفخذين والمعدة وما إلى ذلك. استمرار تحفيز الثلج يجعل الجلد يتعافى ببطء. بصرف النظر عن هذا ، فإن الثلج يزيل السموم الموجودة في الجلد لتحسين السيلوليت مما يجعلك ترى أن الدهون تتناقص فقط بعد بضعة أيام من الاستخدام.
ومع ذلك ، لا يقتصر الأمر على العلاج بالثلج فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى مراقبة نظامك الغذائي وروتين ممارسة الرياضة، لتحقيق أقصى قدر من النتائج، ولمنع تراكم الدهون الزائدة في الجسم لفقدان الوزن ، عليك أن تولي القليل من الاهتمام لنظامك الغذائي وممارسة الرياضة. إذا كنت تمارس الرياضة بوتيرة سريعة لمدة 30-40 دقيقة يوميًا ، فتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، ثم في غضون أسبوعين ، يمكنك تقليل وزنك بمقدار 2-3 كجم.
ولكن انتبه، لا ينبغي فرك الثلج مباشرة على الجلد، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد إذا استمر لفترة طويلة، وللقيام بالعلاج بالثلج ، ضع بعض مكعبات الثلج في منشفة أو قطعة قماش واربطها ثم استخدمها على الجسم.
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