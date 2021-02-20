طارق شوقى: "الناس بتفاصل فى كل حاجة فى التعليم.. وده مش سوبر ماركت"

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر من أفضل الدول تعاملا مع كورونا، مضيفا: لو تأملنا بعد جائحة كورونا هنلاقيها مفيده والعالم بيتحول رقميا أسرع مننا، والوزارة بدأت منذ فترة فى بناء المناهج الرقمية والمحتوى الرقمى من خلال بنك المعرفة ولما جاءت جائحة كورونا كنا فى نقطة مهمة أفضل، وفكرة التعليم المباشر مهمة والإختيار الأصلى المدرسة والتعليم والمنصات مكملة للمدرسة، والمحتوى الرقمى من المنزل مش هيطلع طالب سوى.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى حوار مع برنامج جروب الماميز، على قناة مدرستنا، أن الوزارة استثمرت فى القنوات التعليمية لتقديم الخدمة لمن ليس لديه إنترنت، موضحا أن الوزارة ستحاول أن توصل كل الخدمات للجميع، قائلاً: بنبنى عالم تانى لأنه من المؤكد أن العالم سوف يتغير بعد كورونا.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه من الصعب أن يتم وضع جدول الثانوية العامة لأن وضع كورونا متغير بشكل أسبوعي، وأريد أن أطمئن الجميع مصر من أفضل الدول للتعامل مع كورونا ولم تلغى سنوات على الطلاب مثل كثير من الدول، موضحا أن تدخل الامهات في العملية التعليمية أصبح أمرا مضرا جدا وغير نافع على الاطلاق ، مشيرًا إلى أن هذا التدخل لم يكن موجودا "من زمان" قائلا: الوضع ده ما ينفعش، كل حاجة بقيت over وكل الأمور تعالجها بعض الأمهات بالصياح و "الزعيق".

وأضاف وزير التربية والتعليم: على جميع الأهالي أن يعلموا أن التعليم هو علم له متخصصين ووضع الامتحانات علم له متخصصين ، و"مش اي حد مؤهل للكلام عن هذه الأمور"، قائلا : الناس بتفاصل في كل حاجة في التعليم وإحنا بنقول لهم التعليم مش سوبر ماركت.