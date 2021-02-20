ضبط 6085 قرصا مخدرا فى حملة للتفتيش الصيدلى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مشتركة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضوية الدكتور مصطفى الأسمر تفتيش المديرية، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وبمعاونه حسن اسماعيل وصلاح الأمير ومروة محمد وأمنيه أحمد من الجهاز وبمرافقة لجنة من مفتشى هيئة الدواء المصرية بعضوية الدكتور أحمد عماد الدين والدكتور كيرلس سمير والدكتور محمد جمال.

وأسفرت الحملة التى تم خلالها المرور على صيدليتن ومخزنين غير مرخصين بمدينة أسوان، عن ضبط 276 علبة دواء جدول ثالث مخدرات لحيازتها غير المشروعه ومنها 6085 قرص وكبسولة 19 أمبولة 6 زجاجات.

وتم ضبط 68 علبة دواء مهربه غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد منها 1877 قرص وكبسولة، و24 أمبولة، و27 زجاجة و9 علب كريم، وضبط 108 علبة أدوية إجهاض خاصة بالمستشفيات فقط محظور تداولها خارجها بإجمالى 2155 قرص.

كما تم ضبط 10 علب أدوية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة بإجمالى 210 قرص، وتم ضبط أدويه منتهية الصلاحية بإجمالى 326 كبسولة وكيس، وقدرت المضبوطات بحوالى 200 ألف جنيه تقريبآ، وتم تحريزها وتحرير محاضر بالوقائع وإحالتهم للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة، بضروره تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة وغير المسجلة والمحظور تداولها بالبلاد، واستمرار للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلى بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية، لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة.



الأقراص المخدرة



المضبوطات



جانب من الحملة