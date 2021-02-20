اليوم السابع
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ضبط 3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بإمبابة والهرم

السبت، 20 فبراير 2021 11:19 ص
ضبط 3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بإمبابة والهرم المضبوطات
كتب سيد الخلفاوى

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تمكّنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط  3 طن لحوم مفروم ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها أمس على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق أمبابة والهرم.
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا إستمرار الحملات لضبط المخالفين.
 
ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
ومن جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيراً أنه تم أيضاً ضبط 3 طن هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للإستخدام الأدمي لدي ثلاجة حفظ لحوم بناحية كرداسة وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .
 
 
 
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اغذية فاسدة

لحوم فاسدة

دواجن فاسدة

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