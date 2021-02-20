كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مخزن للأدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صيدلى حر) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المخزن) وضبط الآتى (عدد 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية – فيتامينات – مضادات حيوية – العديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات – مستحضرات تجميل) بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.