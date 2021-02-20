شهداء الطقس السيئ.. استمرار البحث عن 4 غرقى ببورسعيد لليوم الرابع على التوالى.. لايف

وتداولت أنباء، عن العثور، على ثاني الجثث، على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة بعدما قذفت بها الأمواج العالية هناك، وانتشرت صورًا، لمتعلقات وجثمان مصري الجنسية من محافظة بورسعيد تم العثور على جثته على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، وتعرف عليها عدد من زملاء ضحايا اللنش، وأكدوا على أنها جثة زميلهم "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما، أحد من كانوا على متن اللنش.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.

وكانت وزارة البترول، قد دفعت بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.