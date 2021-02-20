شركة لوجيستية بريطانية تؤكد تسبب كورونا فى تغير عادات التسوق

كتب: أحمد علوى

قالت شركة الخدمات اللوجستية والعقارية البريطانية سيرجو أن جائحة "كورونا" تسببت في تغييرات عميقة في سلوك المستهلك وستؤدي إلى تحول دائم نحو التسوق الإلكتروني.

وقالت في بيان الجمعة إن زيادة التجارة الإلكترونية في أنحاء أوروبا خلال الجائحة ستترك إرثًا دائمًا، وستغير من عادات المستهلك بطريقة لا رجوع فيها، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

وارتفعت حصة التسوق عبر الإنترنت في المملكة المتحدة من مستوى 19% في فبراير 2020 إلى 36% في الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة أن عملاءها يستعدون لتكييف أعمالهم للاستجابة لمستويات المبيعات عبر الإنترنت التي تفوق التوقعات السابقة بكثير.

