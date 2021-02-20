شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل السفينة ERDEK التى ترفع علم بنما، وذلك لشحن 6100 طن صودا كاوية من الميناء. كما استقبل أيضاً السفينة SEVKETTIN SONAY وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 30 سفينة، اليوم السبت، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر استقبال سفينتين، ووصل الميناء سفينتا بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .