

وقال بيسكوف -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن "الولايات المتحدة لا تخفي عزمها الثابت على تقديم مساعدة شاملة لأوكرانيا في تعزيز إمكاناتها الهجومية وقدراتها العسكرية ومثل هذه المساعدة من أمريكا تصل إلى أوكرانيا".



وأشار بيسكوف إلى أن لا أحد يهدد أوكرانيا، قائلا: "الأمر بالعكس، فإن أصحاب الرؤوس الساخنة في أوكرانيا الذين ربما قد يكونوا وراء هذا القمع الداخلي ويتم تأليبهم لإظهار العدوانية، وهذا يتعارض مع كل شيء ولا يساهم بأي شكل من الأشكال في الاستقرار في قلب أوروبا".



وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه تاران، تمسك بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومساعدة كييف.



يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.