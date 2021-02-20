رئيس المحكمة الدستورية العليا: مصر أول دولة عرفت العدالة ووظفتها

كتب- أحمد صلاح العزب

قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسى على رعايته لمؤتمر المحاكم الأفريقية وانعقاده تحت رعايته يعطية أهمية كبرى، وكلمته تمثل حافزا كبيرا للقضاة الأفارقة، مشيرا أن الرئيس السيسى بذل مجهودا كبيرا لمحاربة الإرهاب، وأنه لايوجد مواطن مصرى يشكو من العدالة ومن يتهم العدالة فى مصر فهو شخص مغرض يتجنى عليها، ونحن أول دولة عرفت العدالة ووظفتها.

وأضاف المستشار سعيد مرعى، خلال تقرير عرضة برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن المرأة المصرية تجلس على منصة القضاء وتشارك برأيها في إصدار الاحكام والتشريعات ومن يتهم القضاء المصرى فعلية أن ينظر إلى بلده أولا، مؤكدا أن الرئيس السيسى ابن بار بمصر وعندما كان وزيرا للدفاع كانت مصر فى عقله وقلبه ووجدانه ومازالت، متابعا: الرئيس السيسى يؤدى عملة بكل حب وتقدير وحمل روحه على يدة فداءً لمصر، والله يحب الرئيس السيسى لذلك ولاه بلدا يحبها.