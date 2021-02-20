رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسى أول من نبه لخطورة الإرهاب وضرورة دحره

إبراهيم حسان

قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من نبه لخطوة الإرهاب وتأثيره على التنمية بكل الدول، وهو أول من دعا دول العالم إلى التعاون فيما بينها للقضاء على الإرهاب.

أضاف مرعى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح فى القضاء على الإرهاب ودحره فى مصر، لإنقاذ الوطن من خطورته، وهذه الخطوة الهامة والموفقة من الرئيس السيسى، أهلته للبدء فى المحور الثانى وهو محور التنمية، ثم تثبيت أركان الدولة المصرية.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأ فى التنمية وتطوير البنية الأساسية بعد تثبيت أركان الدولة المصرية، وتحقيق قيام الدولة العصرية على أركان ثابتة، مؤكدا أن التنمية تؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى مصر وتحقيق المصلحة الكبرى للمواطن المصرى فى تحسين حاله ورفع مستوى معيشته، قائلا: "المواطن المصرى شعر بأثر التنمية على حياته، والرئيس السيسي لا يتوانى فى كل لحظة على تحقيق أعلى درجات التنمية، وتحقيق ازدهار مصر كلها بما يعود على المواطن المصرى بالرخاء".

وأشار المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يبخل بأغلى شئ يملكه لخدمة الوطن، وحمل روحه على كفه فداء لمصر، لتخليص مصر من قبضة من تولوها سابقا، فالرجل منذ بداياته وهو يعمل بإخلاص وجدية شديدة فى تحقيق ما تصبو إليه مصر.

وأكمل رئيس المحكمة الدستورية: "فكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يغيب عن أى مجال من مجالات التنمية فى مصر، ويتابع جيدا ما تم فى الاجتماعات السابقة للمحاكم الدستورية، وما تحقق فى تلك الاجتماعات من إطلاق المنصة الرقمية للقضاة الافريقيين، ويركز على الرقمنة لتحقيق العدالة للدول الإفريقية وفى جمهورية مصر العربية، والرجل متابع ممتاز لما يحدث فى افريقيا فى كل المجالات ولاسيما المجال القضائى، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على حرصه على مصر ودورها فى القارة الإفريقية لأن دور مصر دور رائد، والسيسي دوره فى الاتحاد الأفريقي دور متميز ورائد أيضا".