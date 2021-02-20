اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 07:06 م
خالد صلاح
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رئيس "الرئاسى الليبى" الجديد: الحكومة المقبلة ستكون لكل الليبيين دون إقصاء

السبت، 20 فبراير 2021 06:07 م
رئيس "الرئاسى الليبى" الجديد: الحكومة المقبلة ستكون لكل الليبيين دون إقصاء محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد
طرابلس /أ ش أ/

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أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة فى تحقيق الاستقرار بالبلاد، وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات فى الوقت المحدد لها.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بوتشينو، اليوم السبت بمدينة طرابلس، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون المشترك.

ونقلت (بوابة الوسط) الليبية عن السفير الإيطالى تأكيده - خلال اللقاء - أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، الذى ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية.. معربا عن تهنئته لرئيس المجلس الرئاسى باختياره من ملتقى الحوار السياسى الليبي، مضيفا أن روما ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبى للوصول إلى الاستقرار.

 


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أخبار ليبيا

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