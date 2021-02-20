اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس الحكومة الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابى مع الأمم المتحدة

السبت، 20 فبراير 2021 06:13 م
رئيس الحكومة الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابى مع الأمم المتحدة عبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
طرابلس /أ ش أ/

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، اليوم السبت، سعيه لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابى مع بعثة الأمم المتحدة لليبيا بما يخدم مصلحة جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وفريقه الذى يضم كبار المسئولين فى البعثة، وفقا لبوابة الوسط الليبية.

وتمحور اللقاء حول أهمية المضى قدما فى خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة فى تشكيل الحكومة وعملها بعد اعتمادها ونيلها الثقة من مجلس النواب الليبي.

وعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنهجية المتبعة فى عملية تشكيل الحكومة، على المبعوث الخاص إلى ليبيا.

وأكد دبيبة أنه سيحرص من خلال هذه المنهجية، على تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية، معبرا عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانيات والموارد التى "تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية، وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التى تأثرت سلبا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة".

كما تناول اللقاء الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات الاجتماعات التى عقدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع كل من رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس والمجلس الأعلى للدولة، معبرا عن أمله فى تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر فى جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي.

وفيما يتعلق بملفات التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أكد رئيس الحكومة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة، من أجل تبنى استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية فى ليبيا.

 


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