اليوم السابع
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ديانا ماجد تمثل النيابة الإدارية فى الادعاء أمام المحكمة التأديبية للتعليم

السبت، 20 فبراير 2021 06:44 م
ديانا ماجد تمثل النيابة الإدارية فى الادعاء أمام المحكمة التأديبية للتعليم المستشارة ديانا ماجد جبران
كتب عبد الله محمود - أحمد عبد الهادى

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حضرت اليوم السبت الموافق المستشارة ديانا ماجد جبران، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم. 

 

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.

 

يأتى ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية، واستمرارًا للسياسة التى ينتهجها المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة، فى مباشرة الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية.

 

 


تمكين المرأة

التاديبية

النيابة الادارية

الادعاء التاديبي

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