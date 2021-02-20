دراسة: الكلاب الأليفة لا تنقل فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أجرى باحثون في إسبانيا وألمانيا دراسة تظهر أنه من غير المرجح أن تساهم الكلاب الأليفة في انتقال وانتشار فيروس كورونا، وقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن الإصابة بفيروس كورونا بين أنواع مختلفة، بما في ذلك القطط والكلاب المنزلية، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الأطباء البيطريون في إسبانيا زيادة في أمراض الرئة الحادة في الكلاب الأليفة خلال أشهر الربيع من عام 2020.

ودفعت هذه التطورات الباحثين إلى التحقيق فيما إذا كانت عدوى كورونا يمكن أن تلعب دورًا في أمراض الرئة لدى الكلاب، وحقق الفريق أيضًا فيما إذا كانت الكلاب الأليفة عرضة للعدوى في البيئة المنزلية وما إذا كان بإمكانها المساهمة في انتشار الفيروس في المجتمع.

وقام الفريق بفحص وجود عدوى كورونا والأجسام المضادة لـ كورونا في 40 كلبًا مصابًا بأمراض رئوية و 20 كلبًا سليمًا من منازل أصيب فيها كلب واحد على الأقل.



الكلاب وكورونا

كما ورد في مجلة Veterinary Research أنه تم اختبار جميع الكلاب المدرجة في الدراسة سلبية لعدوى كورونا عن طريق اختبار الـ PCR

وقال الفريق إن النتائج تشير إلى أنه حتى في حالات إصابة الكلاب بفيروس كورونا ، سيكون الفيروس ضعيفًا في الانتقال.

تم الإبلاغ عن إصابات كورونا في أنواع مختلفة



ومنذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا في ووهان، الصين ، في أواخر عام 2019 ، تم وصف العديد من الإصابات في القطط والكلاب والنمور والأسود والمنك والقوارض، وكلها كانت على اتصال وثيق بأشخاص مصابين، وقال الفريق إنه لم يتم حتى الآن وصف حالات انتقال فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة إلى البشر.

وأبلغت بعض الدراسات عن حالات إصابة كلاب تنتمي إلى ملاك مصابين بالفيروس ، وكانت نتائج اختبار الأجسام المضادة لـ كورونا سلبية ، مما يشير إلى أن الكلاب الأليفة قد لا تكون حاملة للفيروس.

ويقول الباحثون: "تعتبر الكلاب حاليًا أقل عرضة للإصابة بـ كورونا من القطط، على الرغم من حقيقة أنه تم الإبلاغ عن العديد من نتائج اختبار PCR الإيجابية في الكلاب".

وأضافوا: "مع ذلك ، لاحظ الأطباء البيطريون في إسبانيا زيادة في أمراض الرئة العدوانية لدى الكلاب خلال جائحة COVID-19 البشري الذي لم يستجب للعلاجات التقليدية بالمضادات الحيوية".

ماذا فعل الباحثون؟



لتحديد ما إذا كان كورونا قد يلعب دورًا في هذه الأمراض، أجرى الفريق دراسة استطلاعية على 40 كلبًا (متوسط ​​أعمارهم 8 سنوات) يعانون من أمراض رئوية بين أبريل ويونيو 2020 في إسبانيا.

وخضعت جميع الحيوانات لأشعة إكس على الصدر، وتحليل الموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب، وكشف هذا عن أنماط عتامة رئوية وتشوهات وآفات على الرئة.

ثم تم اختبار مسحات البلعوم الأنفي والمستقيم المأخوذة من الحيوانات بحثًا عن وجود كورونا، وتم إجراء العديد من المقايسات المناعية لاختبار الأجسام المضادة لـ كورونا، كما تم أيضًا اختبار 20 كلبًا آخر من منازل تم فيها تشخيص شخص واحد على الأقل مصابًا بـ كورونا.

ماذا وجدت الدراسة؟



تم اختبار جميع الكلاب الـ 40 التي تعاني من أمراض الرئة.

تم اكتشاف الأجسام المضادة الخاصة بـ كورونا "الجلوبولين المناعي" بشكل متكرر بين الكلاب السليمة من الأسر الإيجابية لـكورونا مقارنة بالكلاب المصابة بأمراض الرئة (5 كلاب مقابل كلب واحد) ، والتي يقول الفريق إنها قد تشير إلى قابلية هذه الكلاب للإصابة.

وخلصوا إلى أنه "علاوة على ذلك ، فإن الكلاب التي لديها مالكون إيجابيون لـ كورونا قد تكون أكثر عرضة للتعرض للعدوى أثناء تفشي المرض".