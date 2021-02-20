دراسة: الإصابة الأولى بالإنفلونزا لا تكون مناعة ضد الفيروسات مستقبلا

كتبت إيناس البنا

تشكل الإصابة الأولى بالإنفلونزا لدى الطفل مناعة ضد فيروسات الإنفلونزا المحمولة جواً في المستقبل، بما في ذلك سلالات الوباء الناشئة لكن ليست كل سلالات الإنفلونزا تحفز نفس الدفاع المناعي الأولي، وفقًا للنتائج الجديدة التي نشرتها كلية الطب جامعة بيتسبرج الأمريكية في مجلة علم الفيروسات PLOS Pathogens وهذه النتائج ذات صلة الآن بجائحة كورونا والتى قد تفسر التوزيعات القائمة على العمر لشدة مرض كورونا وقابلية الإصابة به.

وقالت الدراسة إن الإصابة بالأنفلونزا مرة واحدة لا تجعلك محصنًا ضد جميع فيروسات الأنفلونزا المستقبلية، ولو كان ذلك صحيحا فلا بعد أنه سيعنى بالضرورة أنه إذا كان فيروس سارس الأصلي منتشرا في عام 2003 فلن يصاب بعدوى فيروس كورونا، لكن قابليتك للإصابة بالعدوى قد تكون مختلفة عن شخص لم يصب بفيروس كورونا من قبل".



الاصابة الأولى بالأنفلونزا

وابتكر الفريق تجربة باستخدام القوارض- والتي أظهرت دراسات سابقة أن لديها قابلية مشابهة للإنفلونزا واستجابة مناعية للإنفلونزا مثل البشر- وتقليد الظروف البشرية في العالم الحقيقي، حيث صُممت التجربة لاختبار مفهوم "الخطيئة المستضدية الأصلية" ، وهي عندما يُؤثر تعرض الشخص لأول مرة لعامل مُمْرِض على مناعته ضد جميع الإصابات المستقبلية.

وتظهر هذه الظاهرة في السكان المتضررين من أوبئة الأنفلونزا والأوبئة السابقة، فعلى سبيل المثال ، أثر جائحة إنفلونزا H1N1 عام 2009 بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 24 عامًا ، مما يشير إلى أن كبار السن قد تعرضوا لسلالة سابقة من الأنفلونزا منحتهم مناعة دائمة ، وحمايتهم من السلالة الجديدة.

وفي تجربة النمسا، أصاب العلماء مجموعات مختلفة من القوارض التي لم تصب بالأنفلونزا مطلقًا بإحدى سلالتين مختلفتين من الإنفلونزا-؛ إنفلونزا H3N2 الموسمية أو إنفلونزا H1N1 لعام 2009 ؛ وانتظروا ثلاثة أشهر للسماح لجهاز المناعة بالهدوء وتطوير مناعة أكثر نضجًا لأي سلالة تعرضوا لها.

بعد ذلك ، تعرضت القوارض ذات المناعة ضد الأنفلونزا الموسمية H3N2 إلى القوارض المعدية بفيروس H1N1 ، وتعرضت القوارض ذات المناعة H1N1 إلى القوارض المعدية بفيروس H3N2.

قام العلماء بتقليد أيام العمل البشرية وعطلات نهاية الأسبوع ، حيث قاموا بدمج القوارض المعدية مع أقرانهم لمدة 8 ساعات يوميًا على مدى خمسة أيام ،بالطريقة التي يختلط بها البشر الذين يعملون.

كان لدى القوارض المصابة بعدوى سابقة بفيروس H1N1 حماية ضد انتقال فيروس H3N2 المحمول جواً من نظير معدي، لكن القوارض المصابة سابقًا بعدوى H3N2 لم يكن لديها نفس مستوى الحماية ضد H1N1 وأصيبت بنفس معدل إصابة حيوان بدون مناعة مسبقة.

وقال أحد الباحثين بالدراسة: "كان هذا مذهلاً حقًا"، حيث يمكن لمناعتنا أن تحدد مدى تعرضنا للإصابة بالعدوى اللاحقة ، لكن هذا ليس موحدًا، فقد تجاهلنا منذ فترة طويلة أنه لن تنتقل كل سلالة من الفيروس عبر السكان بنفس الطريقة، ومن المهم فهم ذلك عند الاستعداد للمستقبل الأوبئة ".

وتشير هذه النتيجة إلى أن المناعة كانت مدفوعة على الأرجح بالاستجابة المناعية التكيفية ؛ مما يعني أن عدوى H1N1 السابقة هيأت جهاز المناعة ليكون على اطلاع على H3N2 والقضاء عليه بسرعة.