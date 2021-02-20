"حياة كريمة" ترسم الفرحة على وجه عم "محمد" وأسرته بتطوير منزله بالشرقية

"ماشوفناش الخير إلا على يده" قالها عم "محمد إبراهيم عزازى" 72 سنة مقيم بالصالحية مركز الحسينية محافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة من مجلس مدينة الحسينية والوحدة المحلية التابع لها قريته زارته بمنزله أول أمس، واستمعت لقصته وأدرجت منزله ضمن المنازل التى سوف يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحا: ماشوفناش الخير إلا على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع الرجل السبعينى، أنه يعيش وزوجته و3 من أبنائه بمنزل مبنى من الطوب اللبن ومعروف بالخشب والعروق، بعد زواج أربعة من أبنائه، ويعكف وزوجته المسنة على رعاية ابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإن تطوير منزله كان حلما من أحلامه ليعيش حياة كريمة.

وقاطعته زوجته قائلة: "فرحانة وعيالى فرحانين لأول مرة المسئولين نزلونا لنا وشافوا حالتنا على الطبيعة، زوجي على قد حاله بيعمل باليومية، لتوفير ابنتنا من ذوى الاحتياجات الخاصة التى تحتاج معاملة خاصة ورعاية واهتمام منا، وفرحتنا كبيرة بتطوير باختيار منزلنا للتطوير، وربنا يخلى لنا السيسي ويخلى اللى وراه جاب لنا التموين والعيش، وفرحتنا زادت باختيار المنزل ضمن تطوير عدد من المنازل وقع عليها الاختيار ضمن مبادرة حياة كريمة.

من جانبه قال المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن 41 قرية بالمركز و740 تابعا بالمركز، على مائدة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، ويبلغ إجمالي عدد سكان المركز 700 ألف نسمة، فيما تبلغ مساحتها 1558 كيلو متر.

وتعد مبادرة حياة كريمة، أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية والتى ساهمت فى تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا فى مصر من خلال المشروعات التى تقدمها المبادرة فى شتى المجالات سواء الصحة والتعليم أو مشروعات البنية التحتية.



أسرة عم محمد



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