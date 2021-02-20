حكاية بطل أنقذ حارسين من الموت غرقا بعد انقلاب يخت فى النيل بالبحيرة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

حول كواليس واقعة إنقاذ حارسين من الموت غرقا بعد انقلاب يخت فى النيل بالبحيرة، أكد أحمد الجداوى، طالب بكلية التربية الرياضية بأبو قير، ويعمل فى الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، إن الله أكرمه بإنقاذ حارسى يخت كان يرسو على شاطئ مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وسمع والده صوتاً عالياً واستغاثات من يخت انقلب فى مياه نهر النيل برشيد، فأيقظه من النوم وكان ذلك فى حوالى الساعة الرابعة والنصف فجراً، فنزل مسرعاً، ولحسن الحظ أنه يقطن فى الجهة المقابلة لنهر النيل، وأسرعت إليه رغم أن البرد كان قارساً وحالة الطقس سيئة.

وأضاف الجداوى، لـ"اليوم السابع"، أنه وجد على الشاطئ قاربا صغيرا يرسو على النهر، فاستقله مسرعا ناحية اليخت المقلوب، فوجد حارسين الأول ممسكا بحديدة فى اليخت السياحى وجسده فى نهر النيل، والآخر لم يستطع الإمساك فسقط فى النهر، فتكمن من انتشاله من الغرق، كما أنقذ الآخر، وخرج بهما للشاطئ.

وأكد الجداوى، بعد إنقاذه للحارسين وصل رجال الأمن للموقع، وعاد لمنزله، مشيراً إلى أن ما فعله خدمة إنسانية كان لابد من أدائها، وأن عمله يستلزم إنقاذ أى إنسان من الغرق، مشيراً إلى أن المصرى طيب وأصيل بطبعه، وهناك أمثلة متعددة لشباب فى كل المحافظات المصرى تظهر شهامتهم وقت الشدائد أما لإنقاذ إنسان أو الدفاع عن فتاة أو طفل أو شاب.

يذكر أن يختا سياحيا انقلب، الجمعة، بنهر النيل فرع رشيد، فى الجهة المقابلة لقرية الجنايده التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمطوبس ملك حماده عرفه من رشيد، لسوء الأحوال الجوية، ولشدة الرياح ودخول المياه لليخت.

قال جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن محمد فوزى، رئيس قرية الجزيرة الخضراء، أبلغه بانقلاب اليخت من ناحية مدينة رشيد، وكان يرسو على الشاطئ، ولا توجد إصابات فى الأرواح لعدم وجود ركاب به، وكان يستقله حارسين وخرجا دون أن يحدث لهما مكروه.

وأضاف فهمي، أن رئيس قرية الجزيرة الخضراء توجه لرشيد، لتقديم أى مساعدة لإعادة اليخت لوضعه الطبيعى، وأنه أبلغ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم أى مساعدة.



أحمد الجداوي الذي انقذ الحتارسين من الغرق



اليخت المقلوب



انقلاب يخت بنهر النيل برشيد



جانب من انقلاب اليخت