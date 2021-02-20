اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل لحيازته 25 طربة حشيش بالإسكندرية

السبت، 20 فبراير 2021 01:01 م
حبس عاطل لحيازته 25 طربة حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 25 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إلقاء القبض على عاطل، له معلومات جنائية، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش ومحاولة ترويجها على عملائه بالمدينة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها على عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 720 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة، 05 فبراير 2021 12:12 م

الداخلية تزلزل سوق الكيف.. اقتحام مزرعة بالإسماعيلية تستخدمها عصابة دولية لتصنيع الأقراص المخدرة.. وضبط 270 طربة حشيش بالإسكندرية والبحيرة.. وسقوط مروجى المواد المخدرة عبر الفيس بوك وبيع حباية المزاج "ديليفري"

الجمعة، 29 يناير 2021 02:00 م

حبس عاطلين لحيازتهما 120 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة، 29 يناير 2021 01:13 م

حبس عاطل لحيازته 75 طربة حشيش بالإسكندرية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة