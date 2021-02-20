اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس تسجل 36 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 7755 حالة

السبت، 20 فبراير 2021 11:14 م
تونس تسجل 36 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 7755 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 7 آلاف و755 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 903 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 227 ألفًا و643 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 564 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و942 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 285 حالة، إلى جانب 111 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 


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