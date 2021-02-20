تنفيذ 42 قرار إزالة اشغالات بحى الضواحى ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شن حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم السبت، لإزالة الاشغالات والتعديات ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم بمنطقه الأمل الجديد .

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 15 قرار هدم وإزالة تحويطات من الطوب والحديد ، و 27 قرار إزالة اشغالات وتعديات بالمنطقة ، شملت أكشاك ثابتة ومتحركة من الطوب والصاج والخشب ، وطاولات للبلياردو ، وسلالم من الطوب خارج خط التنظيم.

وأكد رئيس الحى على إزالة كافة الاشغالات بالمنطقة والأكشاك غير المرخصة ، والإلتزام بالمساحات القانونية المرخص بها ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على ما جرى من أعمال تطوير بها .

ازالة الاشغالات بمنطقة الامل