اليوم السابع
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تقرير اللجنة الهندسية يحدد مصير متهمين بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس

السبت، 20 فبراير 2021 04:00 ص
تقرير اللجنة الهندسية يحدد مصير متهمين بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أعمال حفر نفذها متهمون بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأبو النمرس؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
وكشفت معاينة مكان التنقيب عن وجود أعمال حفر، سراديب داخل المنزل، وأدوات تستخدم في التنقيب، وصدر قرار من النيابة بالتحفظ عليها، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية مختصة، لفحص أعمال الحفر.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد ضبط عدد من الأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بقرية في أبو النمرس.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط مالك المنزل وآخرين بصحبته، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة، وسراديب أسفل المنزل، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في الحفر.
 
تم تشميع المنزل واتخاذ الإجراءات الازمة، خشية تعرضه للانهيار، بسبب أعمال الحفر أسفله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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