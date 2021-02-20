تفاصيل إحالة متهم بالشروع فى قتل والدة مطلقته بالتجمع الخامس للجنايات

كتب أحمد حسنى

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات، مع المتهم بالشروع في قتل والدة طليقته مستخدما سلاح أبيض بعد مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالتجمع الخامس.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهم بعد للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحقيقات، أن المتهم "إ.م" أقر باعتدائه على والدة طليقته مستخدما آلة حادة، مما تسبب في إصابتها بكسر حاد بالجمجمة، مبينا أنه لم يقصد إصابتها أو الشروع فى قتلها، إلا أنه وخلال المشاجرة بينهما لم يتمالك نفسه إلا بعد ضربها بآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة ببلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام شخص بالتعدي على والدة طليقته بآلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.