اليوم السابع
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تفاصيل إحالة متهم بالشروع فى قتل والدة مطلقته بالتجمع الخامس للجنايات

السبت، 20 فبراير 2021 01:00 ص
تفاصيل إحالة متهم بالشروع فى قتل والدة مطلقته بالتجمع الخامس للجنايات حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات، مع المتهم بالشروع في قتل والدة طليقته مستخدما سلاح أبيض بعد مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالتجمع الخامس.
 
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهم بعد للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحقيقات، أن المتهم "إ.م" أقر باعتدائه على والدة طليقته مستخدما آلة حادة، مما تسبب في إصابتها بكسر حاد بالجمجمة، مبينا أنه لم يقصد إصابتها أو الشروع فى قتلها، إلا أنه وخلال المشاجرة بينهما لم يتمالك نفسه إلا بعد ضربها بآلة حادة.
 
وكانت بداية الواقعة ببلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام شخص بالتعدي على والدة طليقته بآلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

الشروع فى القتل

القتل العمد

مسالة القاهره الجديده

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