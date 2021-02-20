اليوم السابع
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خالد صلاح
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باكستان تستلم 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا نهاية مارس

السبت، 20 فبراير 2021 08:35 م
باكستان تستلم 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا نهاية مارس اجراءات مكافحة فيروس كورونا
إسلام آباد أ ش أ

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أعلن مركز القيادة والعمليات المعنى بمكافحة فيروس كورونا فى باكستان، اليوم السبت أنه من المقرر وصول ما لا يقل عن 6ر5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى البلاد بحلول نهاية مارس المقبل.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات فى بيان لها، أوردته صحيفة باكستان توداي الباكستانية- إنه من أصل الـ 6ر5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، من المقرر أن تصل 8ر2 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى البلاد فى الأسبوع الأول من مارس على أن تصل الـ8ر2 مليون جرعة المتبقية بحلول الأسبوع الثانى من مارس.

وتستلم باكستان ما مجموعه 1ر17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية يونيو المقبل.

 


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