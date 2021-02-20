اليونان تسجل 1424 إصابة بكورونا وإندونيسيا ترصد 164 وفاة جديدة

أثينا أ ش أ

أعلنت اليونان، اليوم السبت، تسجيل 1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 47 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة اليونانية-فى بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات المسجلة فى اليونان إلى 178 ألفاً و 918 شخصاً، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر " اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

كما توفى 23 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6272 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 70 عاما،

ويرقد 325 شخصا فى أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعى 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1270 شخصا.

يشار إلى أن اليونان فرضت حجرا صحيا فى البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائى الصعب فى البلاد، ويفرض حظر التجوال فى أثينا وسالونيك وهالكيديكى من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

فيما أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 8 آلاف و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و164 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 فى البلاد بأن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى مليون و271 ألفا و353 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 34 ألفا و316 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وبلغت الحالات النشطة 158 ألفا و197 حالة بينما تعافى 9835 حالة ليرتفع العدد الاجمالى لحالات التعافى مليون و78 ألفا و 840 حالة.