المتهم بالتخلص من جثة شقيق زوجته بأطفيح يكشف سر الجرعة القاتلة

أضاف المتهم أنه اصطحب شقيق زوجته قبل وفاته، إلى المستشفى، في محاولة لإسعافه، إلا أن الشاب فارق الحياه قبل وصولهما، فقرر التخلص من جثته، خشية تعرضه للمسائلة القانونية، وألقاها بمنطقة خالية من السكان، وفر هاربا.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب، يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب المعثور على جثته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين من خلال التحريات، أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، خلال تواجده بصحبة زوج شقيقته، مما أسفر عن وفاته، وحاول زوج شقيقته نقله إلى المستشفى، إلا أنه تخلص من الجثة بمكان العثور عليها، عقب تأكده من وفاته، وألقى رجال المباحث القبض على زوج شقيقة الشاب المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.