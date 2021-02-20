اليوم السابع
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المترو يناشد الركاب باستمرار ارتداء الكمامة خلال دخول المحطات للوقاية من كورونا

السبت، 20 فبراير 2021 02:00 م
المترو يناشد الركاب باستمرار ارتداء الكمامة خلال دخول المحطات للوقاية من كورونا مترو الأنفاق
كتب ــ رضا حبيشى

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ناشدت شركة المترو جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا، ولتجنب توقيع غرامات فورية على المخالفين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت شركة المترو الاستمرار فى التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

ولفتت شركة المترو إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز، مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.

 


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