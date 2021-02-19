اليوم السابع
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القوى العاملة تنجح فى تحصيل 76 ألف جنيه مستحقات مصرى عن فترة عمله بجدة

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:29 ص
القوى العاملة تنجح فى تحصيل 76 ألف جنيه مستحقات مصرى عن فترة عمله بجدة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى التواصل مع شركة تسويق بالطائف ومساعدة المواطن المصرى "ر.ع" الذى كان يعمل لديها فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه بمبلغ 18 ألفا و169 ريالا سعوديا، أى بما يوازى 76 ألفا و169 جنيها مصريا تقريبا .

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف، مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الشركة بالطائف ومساعدة المواطن فى الحصول على مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

 

وتلقى الوزير تقريراً عبر الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة بقيامه بالتواصل مع الشركة ومساعدة المواطن "ر.ع" على تنفيذ الحكم القضائى الصادر له بمبلغ 18 ألفا و 266 ريالا سعوديا، وعلى الفور استجابت الشركة وقامت بتحويل المبلغ على مصرف الراجحى فى حساب المواطن، الذى قام بدوره بتقديم الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بجده.

 


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