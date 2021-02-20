الصين تسجل 9 .298 مليار دولار فائضا فى الحساب الجارى عام 2020

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سجلت الصين فائضا فى الحساب الجارى بلغ 9ر298 مليار دولار فى عام 2020 مع تعافى الاقتصاد وسط السيطرة الفعالة على وباء (كوفيد-19).

وذكرت المصلحة الصينية للنقد الأجنبى –فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن تجارة السلع سجلت فائضا بلغ 8ر533 مليار دولار العام الماضى، بينما شهدت تجارة الخدمات عجزا بلغ 3ر145 مليار دولار.

وشهدت الصين فى الربع الرابع فائضا فى الحساب الجارى بلغ 2ر130 مليار دولار، مع فائض بلغ 6ر193 مليار دولار فى تجارة السلع.

كما أظهرت البيانات أن تجارة الخدمات سجلت عجزا قيمته 4ر28 مليار دولار فى الربع الأخير من عام 2020.