اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 09:26 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية: 100 ألف وفاة و8 .3 ملايين إصابة بفيروس "كورونا" فى افريقيا

السبت، 20 فبراير 2021 09:00 م
الصحة العالمية: 100 ألف وفاة و8 .3 ملايين إصابة بفيروس "كورونا" فى افريقيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف /أ ش أ/

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن أكثر 8ر3 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد سُجلت فى مختلف البلدان الافريقية منذ بداية تفشى الجائحة وحتى اليوم، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس على مستوى القارة.

وقال الحساب الرسمى للمكتب الإقليمى للمنظمة فى افريقيا على منصة "تويتر": "أكثر من 8ر3 مليون حالة كوفيد-19 فى القارة الافريقية - مع أكثر من 3ر3 مليون حالة تعافي، و100 ألف حالة وفاة".

ويؤكد المراقبون أن عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" فى افريقيا أعلى بكثير من الأعداد المسجلة.

 

 


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